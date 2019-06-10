Культура

Встреча с заслуженным артистом РСФСР пройдет в Великих Луках

2019 год объявлен годом театра, кроме этого, Великолукский драматический театр празднует свое 100-летие. По этому поводу Арт-центр подготовил для великолучан подарок - встречу с заслуженным артистом РСФСР Анатолием Ивановым: «Я душу вкладываю в слово». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арт-центре.

Встреча с артистом Великолукского драматического театра, а также поэтом, автором и исполнителем песен состоится 24 июня в 15.00 по адресу: Великие Луки, ул. Пионерская, д. 7, конференц-зал.

Анатолий Иванов расскажет о своей судьбе и творчестве, зрители узнают, какой путь предшествовал выбору актерской профессии, ставшей в его жизни главной. Также зрителей ждет чтение стихов и песни под гитару.