Культура

От лирики до размышлений о том, кто поддерживает властвующего тирана - творческие встречи прошли в рамках фестиваля «Михайловское 2019»

Сегодня, 11 июня, в рамках Международного фестиваля молодежных театров «Михайловское 2019» прошла последняя из четырех запланированных творческих встреч — с директором Пушкинского Заповедника, лауреатом Государственной премии Российской Федерации Георгием Василевичем, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

На сегодняшней встрече, на которую собрались жители и гости Святогорья, беседа – не монолог, но череда вопросов директору заповедника и ответов на них – шла о сути музейной работы и, шире, о сути работы по хранению и передаче культуры. Даже если вести речь только о свидетельствах материальной культуры, главное, не сохранить вещи, – это, как показывает практика, иногда возможно даже не в самых современных фондохранилищах, – констатирует директор музея-заповедника, – главное, заставить экспонаты говорить, а людей – научить их слушать.

В музее также рассказали, что первую из череды встреч с участниками и зрителями фестиваля «Михайловское 2019» провел создатель и бессменный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге, народный артист России, лауреат Госпремии РФ, премии имени Лихачева и премии президента Российской Федерации Владимир Рецептер. Он, в частности, познакомил собравшихся с новыми планами театра «Пушкинская школа», костяк которого составляют выпускники Российской театральной академии (сейчас РГИСИ), обучавшиеся у Рецептера на специальном курсе с углублённым изучением театра Пушкина. Кроме того, поэт, прозаик и блестящий актёр, Рецептер прочёл собравшимся толику своих стихов, среди которых были и написанные совсем недавно.

Другую творческую встречу на фестивале провел известный литератор, член Президентского совета по культуре Валентин Курбатов. Он говорил о разном, в том числе — о современной прозе, которую ему, как члену жюри литературной премии «Ясная Поляна», приходится читать во множестве. Слушателей-студентов, будущих артистов театра и кино от покорил мастерски сыгранным рассказом о том, как чуть не стал актером.

Блистательную лекцию о Пушкине-историке, первом в России авторе высокохудожественной, блестящей научно-исторической прозы («История Пугачева», проч.), прочел для фестивальных гостей историк литературы, главный редактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Он развернул перед собравшимися очень интересные рассуждения о том, почему многие прозаические (и не только прозаические, впрочем) сочинения Пушкина остались незавершенными. Яков Гордин подробно остановился на взглядах поэта о потомственном дворянстве, о сути его роли в истории. По убеждению Пушкина, потомственный дворянин независим и, в отличие от выслужившего чин и звание бюрократического аристократа, ориентирован на интересы страны, а не на поддержку властвующего тирана.

В музее уточнили, что формат творческих встреч, бесед и лекций – традиционный формат для фестиваля «Михайловское». Равно обязательны здесь и обсуждения просмотренных спектаклей, которые проводят для актёров и постановщиков театральные критики из Санкт-Петербурга.

Напомним, что Международный фестиваль «Михайловское 2019», программу которого органично включили в празднование Дней пушкинской поэзии и российской культуры», завершится сегодня вечером спектаклем «Бедная Лиза» в постановке известного режиссера Марка Розовского. Сентиментальную историю по повести Николая Карамзина исполнят артисты Театра юного зрителя имени А.А. Брянцева (Санкт-Петербург).