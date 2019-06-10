Культура

Музыкант из ТОП-100 лучших диджеев СНГ выступит на вечере выпускников в Пскове

Вечером 20 июня в Финском парке (спуск от Троицкого моста, «Красная площадка») пройдет концертно-развлекательная программа для псковских выпускников.

В числе участников концерта, который начнется в 18.30, выступит Дима D-Space - Дмитрий Комплиментов, который входит в ТОП 100 лучших диджеев СНГ по версии крупнейшего электронного ресурса России и ближнего зарубежья «PromoDJ». 57-ое место СНГ, 51-е место Россия (статистика приведена на начало июня 2019 года).

Резидент OLD SHOOL BAR (Псков), автор многочисленных ремиксов, в том числе и официальных. Работы Дмитрия звучат на радио в России и в СНГ (Радио NRJ, Пилот FM (Минск), Радио Брест и т.д.)

Ремикс на легендарную группу Queen стал одним из самых успешных ремиксов на портале PromoDj и заслужил любовь не только у коллег, но и у слушателей. По сей день это самый популярный танцевальный ремикс в жанре Nu-Disco, который держится в топе чарта на первом месте более 18 недель.

Ремикс на участников шоу «Песни» на ТНТ Родиона Толочкина и Soufee был оценён авторами оригинала и неоднократно опубликовался в официальных социальных сетях артистов. Также получил одобрение и поддержку от таких артистов, как Макс Корж, T-Killah, Freaky Djs, Республика Полина, Mikky и другие.

Свою карьеру Дима начал со школьных дискотек, где заслужил большую любовь у подростков. Дискотеки с Димой собирали рекордные в те годы цифры (официальный рекорд мероприятий SPPSKOV, где играл Дмитрий насчитывает тысячу человек).

На данный момент участник неформального коллектива «Bass Shuttle». Электронный дуэт, который издаёт музыку на популярных зарубежных лэйблах, таких как FRKNTN (Польша).

Добавим, что в программе концерта также примут участие оркестр духовой и душевной музыки ZE FISH, музыкальный проект из Санкт-Петербурга Дунаевский Orchestra, танцевальный хип-хоп коллектив «Хоть отбавляй», МС КОР, «Темная башня», ВИНТ CABALLERO, СЦ «Бригантина», FRESH и многие другие.

Ведущий концерта - Андрей Стрелин.

Вход свободный.

6+