Культура

39 заявок поступило на участие в фестивале «Словенское поле - 2019» в Изборске

39 заявок поступило на участие в фестивале «Словенское поле - 2019», который пройдет 26-28 июля в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Псковского союза писателей. Рассмотрено 37 заявок, 10 отклонено.

В фестивале примут участие поэты из Псковской области, Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы, Московской, Удмуртской, Нижегородской, Тверской областей, Тюмени, Тулы, Смоленска, Белгорода и Татарстана. Фестиваль «Словенское поле» проводится в девятый раз. Впервые он собрал поэтов в 2008 году, когда авторы и издатели московского литературного журнала «Поэзия. 21 век» предложили организовать поэтический праздник на Псковской земле. Участниками фестиваля 2008 года стали восемь поэтов - авторы журнала «Поэзия. 21 век» и псковские литераторы.

Свое второе рождение фестиваль обрел в 2012 году, в год празднования 1150-летия Российской государственности, становление которой напрямую связанно с Изборском. Именно тогда он впервые проводился как фестиваль исторической поэзии. С 2013 года в рамках фестиваля «Словенское поле» организован одноименный поэтический конкурс. Конкурс включает три номинации: «Открытая номинация» – для всех участников, за исключением авторов, участвующих в номинации «Профи»; номинация «Профи» – для профессиональных авторов, в том числе членов литературных объединений и союзов; номинация «Словенские ключи» – для молодых поэтов (от 16 до 27 лет).

Фестиваль «Словенское поле - 2019» проводится Псковским региональным отделением Союза писателей России, при поддержке государственного комитета Псковской области по культуре и государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск». В 2019 году кроме конкурса исторической поэзии «Словенское поле», в рамках фестиваля организован конкурс «Стихи об Изборске», посвященном 55-летию музея-заповедника «Изборск». По итогам фестиваля «Словенское поле - 2019» планируется издание сборника, в который войдут произведения победителей конкурса и избранные стихи участников фестиваля.