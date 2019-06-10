Культура

В Доме Сафьянщикова в Пскове пройдет выставка петербуржского художника-монументалиста Ивана Несветайло

В Доме Сафьянщикова, на Советской набережной, 9, в Пскове, состоится выставка петербуржского художника-монументалиста Ивана Несветайло «Скажи себе Здравствуй». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки. Открытие произойдет 12 июня, в 18.30, в галерее «Дом на Набережной» на 2-м этаже.

«Скажи себе здравствуй»

«На втором этаже - это первая экспозиция в помещении, отремонтированном после пожара», - сообщили организаторы.

Из серии «Ночная музыка»

На выставке Ивана Несветайло будут представлены произведения разных лет, связанные сквозной темой автора - осознанием себя в окружающем мире посредством искусства. Со слов организаторов, для этого художника важен процесс создания образа, который невозможно подменить динамикой, контрастом, ритмом и громкостью. В своем творчестве Иван Несветайло вычленяет из потока всевозможной информации позитивную составляющую, стремящуюся к гармонии.

«Виртуальная диктатура»

Организаторы добавили, что осмысление вопросов, поставленных художником, приобретает и социальный подтекст: «Проблемы самоидентификации, нахождение социально-культурных векторов развития остаются открытыми».

«Произведения, представленные на выставке, очень эмоциональны. Умение работать с цветом, насыщенность образных форм не оставляет сомнений в высоком уровне мастера. Выразительный цветовой аккорд убедительно звучит в обновленных стенах галереи», - заключили организаторы.

Напомним, Иван Несветайло - художник-монументалист, автор живописных произведений, настенных росписей и рельефов, украшающих частные и общественные пространства не только в России, но и во многих других странах мира. Произведения автора находятся в восьми государственных музеях России, Украины, Италии. Активная творческая деятельность Ивана Несветайло началась в 1990-е годы, когда по инициативе художника создавались творческие группы («Треугольник+», «Белая пирамида») и даже художественное направление («би-реальность»). В настоящее время Иван Несветайло - член правления секции монументального искусства Союза художников Санкт-Петербурга, активный участник выставок (более 200, в том числе 20 персональных).