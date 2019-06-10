Культура

С 15 июля в городе Печоры стартует пилотный проект «Волонтеры наследия»

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области приглашает всех желающих принять участие в пилотном проекте «Волонтеры наследия», который пройдет в городе Печоры с 15 июля по 8 сентября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, проект направлен на развитие и поддержку добровольческих движений в сфере сохранения объектов культурного наследия, включая деятельность по сохранению исторических городов.

Формат проекта предполагает 7 практических сессий от 7 до 14 дней и содержит теоретические занятия, связанные с тематикой развития и поддержки добровольческих движений, а также практические работы по воссозданию исторического облика улиц, прилегающих к объектам культурного наследия. Практические работы включают в себя деятельность, не требующую специализированной квалификации добровольцев, и предусматривают расчистку улиц, окраску деревянных конструкций, посадку зеленых насаждений под руководством опытных мастеров.

В рамках этого мероприятия добровольцы будут обеспечены необходимым инвентарем.

Волонтерам будет предоставлено проживание в жилых корпусах на охраняемой территории, трехразовое питание. В свободное от работы время будет организована культурная и экскурсионная программа.

Добровольцем, принимающим участие в практической сессии «Волонтеры наследия», может быть совершеннолетний гражданин России.

Чтобы зарегистрироваться в качестве участника необходимо позвонить по тел. +7 (8112) 299447 (контактное лицо Диана Товстик) или отправить заявку, содержащую ФИО, дату рождения, контактные данные участника и сроки участия в практических сессиях на электронную почту do.tovstik@gkn.pskov.ru.

Прием заявок открыт по 13 июня.