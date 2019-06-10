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Культура

Пыталовский поэт встретился с псковскими читателями накануне своего 55-летия

13.06.2019 11:39|ПсковКомментариев: 0

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной состоялась встреча читателей с рок-поэтом из Пыталовского района Александром Березовым «Яснее ясного», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке. 

30 июня автору исполнится 55 лет, поэтому библиотека решила заранее порадовать своих посетителей творческим вечером, посвященным человеку, который, как он сам говорит, «30 лет и три года» работает обычным сельским учителем, но при этом всю жизнь пишет стихи.

Поэт прочел поклонникам своего творчества новые стихотворения из книги «Лекарство покоя», а также уже полюбившиеся им произведения из двух изданных книг: «Дорога в приют богов» и «Между Светом и Тьмой».

Александр Березов воспевает тихую и неторопливую жизнь в российской глубинке, редко или почти совсем не печатается, потому что не видит в этом никакого смысла, а создает рукописные книги, которые сами по себе являются произведением искусства.

Ведь он записывает туда свои стихотворения каллиграфическим почерком, причем всегда набело, без помарок. Но не пожалел подарить одну из этих книг библиотеке на Конной.

Поэт из Пыталова, кроме того, занимается переводами текстов песен знаменитых рок-групп. На этот раз он прочёл собравшимся сделанный им только что перевод песни Led Zeppelin Bron-Y-Aur Stomp, над которым трудился целый месяц.

Самое сильное впечатление на читателей Центральной городской библиотеки произвело новое стихотворение Березова «Парни деревни Бухолово» («Парни деревни Бухолово дышат приходом весны. Всё бы в стране этой рухнуло, если бы не они»).

Александр рассказал, что в последнее время увлекся звукописью, что его самые любимые стихи, например, про «дочь Иванову, внучь Кощееву» – это «заумь», «непонятно о чем», но зато красиво, и вспомнил стихотворение «Я всего лишь спал» –чуть ли не единственное, за которое ему заплатили («Я всего лишь спал этой ночью. А на утро блеснули слёзы – Я так много видел ответов, но всё больше во мне вопросов»). Это стихотворение в своё время было опубликовано в «Учительской газете» и за него Березов получил, как он иронизирует, «сумасшедший» гонорар (рублей 500-700).

Встреча с поэтом постепенно переросла в диспут. Поклонники творчества Березова заинтересовались, например, как он относится к службе в армии. Оказалось, что Березов за армию, но против войны. Он считает, что воевать имеет смысл только за любовь, хотя в боях за любовь, как он заметил, гибнет гораздо больше людей.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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