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Культура

Около 200 делегатов собрала в Пскове Международная библиотечная конференция «Культура приграничья»

13.06.2019 13:21|ПсковКомментариев: 0

В Пскове состоялось торжественное открытие Международной библиотечной конференции «Культура приграничья», приуроченной к 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени. Мероприятие состоялось в четверг, 11 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова делегатов конференции приветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Библиотечные работники и сама библиотека, как институт, играют сегодня ключевую роль в развитии культуры и государства. Недаром библиотекам сейчас уделяется большое внимание и в рамках национального проекта „Культура“, и в государственных программах. Благодарю вас за то, что вы кропотливо и ежечасно выполняете свою работу, она имеет колоссальное значение. Ведь работа с чтением, книгой, словом — величайший труд, который требует высокой компетенции и удивительного отношения к своему делу», — подчеркнула первый вице-губернатор и пожелала участникам конференции успешных решений и новых достижений в своем деле.

Мероприятие собрало около 200 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Вологды, Брянска, Тихвина, Смоленска, Кингисеппа, Торжка, Твери, Ярославля, стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках конференции специалисты обсудят вопросы межрегионального и международного сотрудничества, проблемы популяризации книжного культурного наследия в городах Ганзейского союза. Также состоятся презентации библиотек-участниц.

В первый день конференции откроется выставка творческого конкурса «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных». Во второй день участники отправятся в Научно-культурный центр в Пушкинские Горы на выездное заседание.

Добавим, что в рамках конференции состоялось награждение победителей 23-го областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга 2018». Всего оргкомитет принял 32 заявки. В номинации «Лучшее литературно-художественное произведение» лауреатом стала книга «Прогулки по Пскову» Владимира Клевцова, «Лучшим изданием по истории края» члены жюри признали «Загадки Чудского озера» Георгия Караева и Александра Потресова. Награду за «Лучшее издание по туризму» получила автор книги «Псков: исторический путеводитель» Анна Агеева. Энциклопедическое издание «Псковские даты 2019», подготовленное Псковской областной научной библиотекой, победило в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой», а «Лучшей видимой книгой: изданием для незрячих и слабовидящих» стала книга, изданная Псковской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих.

В специальных номинациях дипломами отметили заведующего научно-образовательной лаборатории региональных филологических исследований Псковского государственного университета Наталью Большакову (за сохранение традиций народной культуры), Валентину Валиуллину (за книгу «История переписей населения на Псковской земле»), Петра Воронцова (за книгу «Твори добро»), Валентина Курбатова (за книгу «Пушкин на каждый день»). Памятные награды также получили Игорь Лагунин и Валерий Яковлев (за книгу «Была деревня Красуха»), отец Олег Тэор и отец Мардарий (за издание духовно-нравственной литературы), Александр Павлов и Максим Гольдин (за книгу «100 лет псковскому уголовному розыску»), Ирена Панченко и Татьяна Рыжова (за многолетнюю литературную деятельность), Анатолий Филимонов (за книги об истории Псковского края). Последним награжденным стал Николай Цветков за книгу «Пыталовская деревня через века и годы».

Организаторами конференции выступают Псковская областная универсальная научная библиотека и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им М. И. Рудомино при поддержке министерства культуры РФ и комитета по культуре Псковской области.

Теги: #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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