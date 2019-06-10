Культура

Пять картин из собрания Псковского музея примут участие в выставке в Калининграде

Пять картин из собрания Псковского музея-заповедника примут участие в выставке «Сокровища музеев России» в Калининграде. Об этом сообщается на сайте музея.

Выставка будет работать в Калининградском областном музее с 13 июня по 28 июля в рамках национального проекта «Культура» при участии Патриаршего совета по культуре и проекта «Россия - Моя история», Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и фонда «Прорыв»

Из Псковского музея в Калининград отправилось 5 полотен XIX-XX вв.:

- Серов В.А. «Портрет В.К. Ксении Александровны» (XIX в.);

- Фальк Р.Р. «Женский портрет» (начало XX в.);

- Купцов В.В. «Портрет текстильщицы» (1920 г.);

- Творожников И.И. «Продавец образов» (1887 г.);

- Крымов Н.П. «Осень» (1918 г.).

Основной темой экспозиции стало нерушимое единство культурного пространства страны. Произведения не только говорят об огромном творческом потенциале, но и являют собой колоссальный образовательный и художественный фонд.

Серов В.А. «Портрет В.К. Ксении Александровны» (XIX в.)

Художественные коллекции региональных музеев уникальны. Сформированные усилиями нескольких поколений коллекционеров, музейных работников, художников и их наследников, они преодолевают стереотипные представления о провинциальных музеях.

Кураторской группой проекта, в которую вошли искусствоведы Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и эксперты Патриаршего совета по культуре, представлена история российского искусства во всем его многообразии, начиная с икон и парсун XVII века и заканчивая как известными широкой общественности, так и практически не покидавшими пределы региональных музеев полотнами великих художников, таких как К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, И.К. Айвазовский, И.И. Левитан, И.Е. Репин, В.А. Серов, Б.М. Кустодиев, И.И. Машков, А.А. Дейнека, и многих других.

Крымов Н.П. «Осень» (1918 г.)

На выставке представлены все жанры живописи: портрет (дворянский, мещанский, крестьянский), пейзаж от севера до юга России, городской пейзаж, исторические полотна. Многообразие имен и произведений демонстрирует уникальную картину развития отечественного искусства.