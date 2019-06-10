Культура

Образы «Вечного города» можно увидеть на выставке в Святогорье

Уникальную выставку открыли сегодня для посетителей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в экспозицию вошло 17 подлинных гравюр второй половины XVIII — первой четверти XIX века из собрания Новгородского государственного музея-заповедника. Это римские офорты великих мастеров итальянского граверного искусства Джованни Батиста Пиранези (1720 —1778) и Луиджи Россини (1790—1857).

Созданные художниками архитектурные образы «Вечного города» необыкновенной эмоциональной силы имеют колоссальный масштаб, созвучный духу человека и демонстрирующий его безграничные возможности, — отметили в музее.

Джованни Батиста Пиранези. Руины храма Аполлона близ виллы Адриана в Тиволи. Италия. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

Гравюры с видами столь желанной и столь недостижимой для «не выездного» Пушкина Италии разместили в малом зале музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

В «Михайловском» уточнили, что эти всемирно признанные шедевры западноевропейской графики силами новгородских хранителей вот уже много лет с неизменным успехом экспонируются во многих городах.

В Пушкинский Заповедник выставка «Образы Рима. Гравюры Д. Пиранези и Л. Россини» прибыла в рамках международного сотрудничества Новгородского государственного музея-заповедника и Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника; планируется, что в псковских пушкинских местах она будет работать до 9 сентября.