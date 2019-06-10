Культура

Гран-при кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм «Бык»

Фильм «Бык» Бориса Акопова получил главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Торжественная церемония награждения лауреатов проходит в воскресенье в Зимнем театре Сочи, передает ТАСС.

Картина рассказывает про преступность в России в 1990-е годы. Александр Быков по прозвищу «Бык» зарабатывает деньги любыми способами.

Лучшим дебютом кинофестивале стал фильм «Давай разведемся» Анны Пармас (ранее сняла группе «Ленинград» клипы «Экспонат», «В Питере — пить», «Экстаз») . Лента выйдет в прокат осенью 2019 года. Главная героиня комедии про развод - врач-гинеколог Маша (Анна Михалкова), от которой уходит муж. Она начинает отчаянную борьбу за него. Создателя картины также достался приз имени Григория Горина за лучший сценарий.

Награда имени Микаэла Таривердиева за музыкальное решение фильма вручена Игорю Вдовину за картину «Мысленный волк» Валерии Гай Германики. За операторскую работу отмечен фильм «Бык».

Специальный диплом жюри получил фильм «Верность» Нигины Сайфуллаевой с формулировкой «За бесконечную веру актеров в работу режиссера». Главные роли исполнили Евгения Громова и Александр Паль.

Виктория Толстоганова и Александр Кузнецов признаны лучшими актерами. Толстоганова получила приз за работу в фильме Оксаны Карас «Выше неба». Картина будет в прокате уже 27 июня. Обладателем приза за лучшую мужскую роль, который с этого года носит имя Олега Янковского, стал Александр Кузнецов, сыгравший в фильме «Большая поэзия». «Он уже улетел в Марокко на съемки нового фильма», - сказал со сцены режиссер картины Александр Лунгин. Он, в свою очередь, получил за «Большую поэзию» приз за лучшую режиссерскую работу.

30-й «Кинотавр» открылся 9 июня, в основной конкурс входило 15 картин.