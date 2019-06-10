Культура

На выставку-гуляние «Псковские ерши» приглашают всех желающих

В четверг, 20 июня, в 18.30 в Доме ремесел на улице Некрасова, 8 в Пскове состоится открытие выставки-гуляния «Псковские ерши».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, традиционное псковское ершистое гуляние пройдет четвертый раз, чтобы «напомнить всему честному миру о том, что Псков - город отменных рыбаков, неповторимых художников, классных гармонистов-скобарей, знаменитой царской псковской ухи из ершей».

В рамках мероприятия запланированы конкурс поплавков и мастер-класс Марии Туриной по моментальному портрету.

В ершиную (ершовую, ершистую) кампанию приглашают всех желающих, а не только рыбаков с семьями, подчеркнули организаторы - Областной Центр народного творчества, Художественная галерея-клуб «Псковский Монмартр» и «Рыбацкая симфония».