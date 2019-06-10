Культура

Юбилейный XV фестиваль «Затея сельской остроты» пройдет в деревне Бугрово

Почитатели народного творчества вновь соберутся на территории музейного комплекса «Пушкинская деревня» в деревне Бугрово Пушкинского Заповедника. Традиционный ежегодный XV фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты» пройдет с 18 по 21 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, в этом году свои работы представят более 33 любительских театров и фольклорных коллективов из 15 районов Псковской области и городов Пскова и Великих Лук. Также участниками станут две театральные студии «Игра» и «Йорик» из Латвии (Резекне).

В четырехдневную афишу фестиваля включены 36 названий. Это спектакли, представления, фольклорные программы.

«Затея сельской остроты» знакомит с литературным наследием великого русского поэта А.С. Пушкина, русской классики, работами современных драматургов и писателей, а также демонстрирует жизнь современного села, сельские традиции и обряды.

Идейным вдохновителем и организатором фестиваля «Затея сельской остроты» на протяжении уже пятнадцати лет является Псковский областной центр народного творчества. Содействие оказывает комитет по культуре Псковской области и Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Фестиваль содействует сохранению нашего культурного наследия, выполняет в молодежной среде просветительскую миссию, активизирует творческий рост любительских театральных коллективов.

Напомним, что названием фестиваля «Затея сельской остроты» послужила строка из «Евгения Онегина», деревенские главы которого Александр Сергеевич писал в Михайловской ссылке.