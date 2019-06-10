Культура

«Человек из Подольска» закрывает театральный сезон в Великих Луках

Премьерой спектакля «Человек из Подольска» завершается театральный сезон в городе Великие Луки. Первый его показ прошел 15 июня с аншлагом, повторить представление планируется 20 и 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Новый спектакль по пьесе Дмитрия Данилова создал режиссер Бениамин Коц вместе с художником Ольгой Никаноровой. Что касается материальной части, то средства на постановку Великолукский драмтеатр получил в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Их хватило и на декорации, и на костюмы, и на гонорары для участников творческого процесса.

«Человек из Подольска - зеркало каждому из нас. Правильно ли мы живем? То, что считаем красивым, точно ли оно таким является? Кто нам может сказать, что считать черным, а что белым? - обратились к зрителям в театре. - Это праздник абсурда, фантасмагория и загадка. Спектакль смотрится на одном дыхании».

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» - поддержка сельских клубов и Домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта - 670 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров. Кроме того, партпроект предусматривает за укреплением материально-технической базы детских и кукольных театров, созданием условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.