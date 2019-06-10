Культура

Выставку, посвященную Вороничу, открыли в усадьбе «Тригорское»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открыли выставку «Псковский пригород Воронич». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, богатая экспозиция создана в рамках совместного проекта Пушкинского Заповедника и Псковского государственного музея-заповедника. В нее вошли произведения изобразительного искусства, иконы XVII - первой половины XIX века и старинная медно-литая пластика, предметы быта и материалы из музейных этнографических коллекций, книги.

Так, в частности, здесь можно увидеть датируемую концом XVII века служебную Минею на сентябрь, переплетенную в кожу с золотым и блинтовым тиснением. На обороте нижней крышки этой книги из собрания «Михайловского» сделана купчая запись о приобретении минеи на Ворониче в церковь Воскресения Христова.

Фото фондов музея-заповедника «Михайловское»: Минея служебная на сентябрь (1692 - 1699 годы)

Другой раритет - Икона «Иоанн Предтеча» XVII века - представлен на выставку Псковским музеем-заповедником.

Фото из фондов Псковского музея-заповедника: Икона «Иоанн Предтеча» (XVII век)

Есть в экспозиции и несколько редких фотографии, в том числе - из тех, что на рубеже веков сделал здесь внук А.П. Керн Юлий Шокальский.

Из фотонегафонда Пушкинского заповедника: Городище Воронич (1890 - 1910; Ю.М. Шокальский)

В «Михайловском» напомнили, что Воронич был некогда обширным и богатым псковским пригородом, защищавшим юго-западные рубежи нашей родины. Первое летописное упоминание о нем датировано 1349 годом. Подробнее о Ворониче, его истории и памятниках, можно прочесть, например, в аннотации к выставке, размещенной на официальном сайте Пушкинского заповедника.

Новая экспозиция размещена в мемориальной усадьбе «Тригорское», близ городища Воронич. Планируется, что она будет работать до 6 ноября.