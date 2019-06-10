Культура

Минкульт заказал организацию и проведение мероприятий в Пскове к 800-летию со дня рождения Александра Невского

На сайте госзакупок появился лот на оказание услуг по организации и проведению культурно-просветительских выставочных мероприятий в Пскове, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского. Заказчиком выступает министерство культуры РФ.

Начальная цена контракта - 2,9 миллиона рублей из федерального бюджета. Дата начала подачи заявок - 17 июня. Окончания - 9 июля. Дата поставки услуги - 20 декабря 2019 года.

По техническому заданию, цель мероприятий - консолидация национального общественного сознания вокруг знаковой фигуры святого благоверного князя Александра Невского, инициирование в современном российском обществе процессов по возрождению духовности и нравственности, формированию мировоззрения, ключевым аспектом которого является беззаветное служение своей стране и народу.

Задачи же следующие:

1) подготовка к празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского;

2) сохранение военно-исторического и культурного наследия, укрепление единства российского народа;

3) содействие дальнейшей популяризации имени великого русского святого, воина и государственного деятеля среди различных возрастных категорий россиян;

4) содействие сохранению и распространению культурного, духовного, исторического и патриотического наследия нашего Отечества.

Программа выставочных мероприятий должна включать в себя:

1) выставку, посвященную 800-летию со дня рождения Александра Невского;

2) одно диалоговое мероприятие по теме выставки с выступлениями экспертов в соответствующей области;

3) одно выступление хорового коллектива;

4) пресс-конференцию или пресс-подход продолжительностью 15 минут, преимущественно в месте и в день проведения диалогового мероприятия.

Исполнитель обеспечивает научно-экспертное сопровождение мероприятия: разработку концепции и программы мероприятия и согласование их с заказчиком.

Качественные характеристики выставки:

1) выставка должна пройти под рабочим названием «Александр Невский - имя России»;

2) выставка должна иметь историко-патриотическую тематику и быть посвящена святому благоверному князю, великому воину, государственному деятелю и дипломату Александру Невскому;

3) количество экспонируемых фотографий/копий фотографий должно составить не менее 40 и не более 60 штук;

4) размер фотографий/копий фотографий - не менее 400 на 300 и не более 600 на 400 миллиметров, размещенных на сборных металлических (хромированных) стендах;

5) каждая экспонируемая фотография/копия фотографии должна быть снабжена предметным этикетажем с указанием названия изображения;

6) продолжительность проведения выставки - не менее 7 и не более 11 календарных дней;

7) фотовыставка должна содержать пояснительный текст о тематике выставки и краткую общую информацию о ней.