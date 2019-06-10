Культура

Фестиваль этно-моды в третий раз пройдет в Пскове

В Пскове 28-29 июня состоится III Международный фестиваль «Этно-мода Псков-2019». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в рамках фестиваля пройдет конкурс этнического костюма, в котором примут участие организации и частные лица городов России и зарубежья, создающие одежду, украшения, аксессуары, с использованием этно-реплик культуры какого-либо народа России и мира.

Участниками фестиваля станут дизайнеры, художники и модельеры, представляющие дома мод или себя лично; театры моды; модельеры, создающие одежду с этническими мотивами для ансамблей и творческих объединений.

Конкурс пройдет в нескольких номинациях: «Современный костюм с этническими мотивами», «Сценический костюм для творческих коллективов (с выступлением творческих коллективов в своих костюмах и в костюмах от дизайнеров)», «Костюм для ганзейских дней в Пскове в 2019-м году», «Детский этнический костюм» и «Начинающие дизайнеры в этно-фолк стиле».

Фестиваль организован в режиме интенсивного общения и активного отдыха.

Также в рамках фестиваля будет представлена авторская выставка «Псковский медведь» под патронажем «Псковского кукольного дома».

На фестивале гостей ждут мастер-классы от мастеров, дизайнеров и ремесленников, лекции о костюме, хороводы, выступление фольклорных коллективов Пскова, Санкт-Петербурга и других городов.

Идейный вдохновитель и основатель фестиваля с 2017 года – дизайнер костюма, художник-модельер Алена Иванова.