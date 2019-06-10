Культура

Мощный фьюжн из дворовых, классических, эстрадных, цыганских и рок-хитов прозвучит на вечере выпускников в Пскове

Вечером 20 июня в Финском парке (спуск от Троицкого моста, «Красная площадка») пройдет концертно-развлекательная программа для псковских выпускников.

В числе участников концерта в 18.30 выступит ZE FISH punk-orchestra - коллектив, который регулярно бывает в Пскове с сольными концертами, а также участвует в фестивале «Добрый рок».

ZE FISH punk-orchestra - оркестр духовой и душевной музыки, провокационное притворческое объединение персонажей разного калибра и возраста, поколений и жанровой принадлежности, школ и традиций, представляющее из себя мощный фьюжн из дворовых, классических, эстрадных, цыганских, панк и рок музыкантов.

По напору и подаче их нередко сравнивают с Gogol Bordello, Zdob Si Zdub, Ляписом Трубецким и «Ленинградом». И это неудивительно, ведь музыка ZE FISH представляет из себя смесь жанров, сплав, в котором гармонично пересекаются тяжелые блюзовые рифы и задушевные мелодичные напевы скрипки, разудалый аккордеон, лихой ска-панк и сатирические речитативы, красивые поэтичные образы и острые социальные сюжеты.

Затрагивая сердца полярно разной публики, начиная от панков и спортсменов, музыкантов и любителей ненавязчивой поэзии, танцоров и гастрономических гурманов, до педагогов и научных сотрудников, прогрессивных светских модниц и бизнесменов, писателей и композиторов, заканчивая чиновниками, руководителями целых предприятий и простыми рабочими, они остаются вне политики, объединяя людей вокруг традиционных общечеловеческих ценностей.

Добавим, что в программе концерта также примут участие «Дунаевский Orchestra», диджей Дима D-Space, танцевальный хип-хоп коллектив «Хоть отбавляй», МС КОР, «Темная башня», ВИНТ CABALLERO, СЦ «Бригантина», FRESH и многие другие.

Ведущий концерта - Андрей Стрелин.

Вход свободный.

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