Культура

Выставка владимирского художника Алексея Панина откроется в Пскове 20 июня

Выставочный зал Союза художников России приглашает псковичей и гостей города на открытие выставки «Под покровом Богородицы» владимирского художника Алексея Панина.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей заведующая выставочным залом Марина Авдалян, открытие выставки состоится 20 июня в 18.00 по адресу: ул. Ленина, 1.





На выставке посетители увидят около 20 работ мастера, выполненных в уникальной графической технике. Картины, создавались автором по итогам многолетних творческих поездок в самые удивительные и прекрасные города нашей Родины. Это центры православия и старинные крепости с монастырями: Сергиев Посад, Александрова Слобода, Псков и Ростов Великий.

Выставка продлится до 25 июня. Вход свободный.