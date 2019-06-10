Культура

Псковичей приглашают на выпускные вечера областного колледжа искусств

Выпускные вечера студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова состоятся 18 и 19 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, по многолетней традиции выпускные вечера включают в себя официальную часть с вручением дипломов и грамот, поздравления от имени администрации, родителей, студентов младших курсов, видеофильмы, концертные выступления из лучших произведений, исполненных выпускниками, а также сценки в жанре театрального «капустника».

В этом году дипломы государственного образца получат 18 выпускников музыкального отделения и 32 выпускника отделения культуры и искусств.

Начало выпускных вечеров в 16.00. Адрес концертного зала музыкального отделения: ул. В. Шуйского, 2, отделения культуры и искусств: ул. Набат, 5.

Вход на представления свободный.