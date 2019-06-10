Культура

В Пскове работает фотоэкспозиция печорской художницы «У окраины Псковской земли»

Начала работу фотоэкспозиция, развернутая в Центре народного творчества (Некрасова, 10) под названием «У окраины Псковской земли». На выставке представлены работы художника-иконописца Анны Кудрявцевой из города Печоры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, на выставке представлено более 22 фоторабот автора из серии «Взгляд», «Деревенский свет», «Сетомаа. Портреты»,«Сетомаа. Семейные встречи», «Настроение радости» и «Духовные смыслы». В своем фототворчестве автор уделяет наибольшее внимание личности человека, стремится раскрыть внутренний мир и передать эмоционально-духовное состояние героев своих фотоисторий.

Другие наиболее частые темы работ Анны Кудрявцевой - природа и картины сельской жизни. На ее снимках можно увидеть богатую палитру разных природных состояний, - это и утренние зарисовки, передающие состояние покоя и тишины в тот момент, когда природа ещё только просыпается и еще вся окутана сном и туманом, и зимние пейзажи, напоминающие графические черно-белые наброски, и деревенские мотивы, где кроме природы можно заметить также некий след человеческой истории.

Излюбленные жанры автора - психологический портрет, жанровая, этническая фотография и лирический пейзаж.