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Культура

Псковский молодежный центр организует бесплатную экскурсию к Дню семьи, любви и верности

18.06.2019 12:47|ПсковКомментариев: 0

Ко Дню семьи, любви и верности, который празднуют 8 июля, Псковский городской молодежный центр традиционно организует бесплатную экскурсию: «Быт, культура и традиции семьи в средневековом Пскове». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Участники экскурсии смогут узнать, как воспитывались псковские дети, с какого возраста они становились трудоспособными, на каких условиях создавались браки, как строились отношения между родителями и детьми, а также родителей между собой.

Экскурсию проведет руководитель духовно-нравственного направления Молодежного центра, член Союза краеведов России Андрей Таскаев.

Встреча групп состоится на площади Ленина около Областного Центра семьи в 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00.

Для того, чтобы принять участие в бесплатной экскурсии, необходимо заполнить анкету

Теги: #молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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