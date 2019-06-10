Культура

22 июня в клубе T.I.R. состоится концерт группы «Большой Лебовски»

22 июня в клубе T.I.R. в Пскове состоится концерт группы из Санкт-Петербурга «Большой Лебовски».

Как говорят сами музыканты группы, «Большой Лебовски» - это гремучая смесь всего того, что они знают, со всем тем, что умеют.



У каждого свои предпочтения, но все участники группы любят живую и бодрую гитарную музыку. Для кого-то это Soundgarden, кому-то больше по душе классический рок 60-х - 80-х, кто-то фанат альтернативы и панка.



Музыканты прошли свой длинный и извилистый путь. Но есть то, что их всех собрало и объединило - любовь к настоящей рок-музыке, к рок-н-роллу и блюзу.

Начало в 21.00.