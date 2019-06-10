Культура

Петербургский «Оркестр широкой души» выступит для псковских выпускников 20 июня

Вечером 20 июня в Финском парке (спуск от Троицкого моста, «Красная площадка») пройдет концертно-развлекательная программа для псковских выпускников.

В числе участников концерта в 18.30 выступит «Дунаевский Orchestra». Это музыкальный проект, основанный артистом Молодежного театра на Фонтанке, Константином Дунаевским в 2011 году, эволюционировавший в полноценный оркестр, выступающий в различных музыкальных жанрах.

«Дунаевские», или как их принято называть в Петербурге - «оркестр широкой души», это музыка, под которую невозможно стоять на месте и невозможно не улыбаться.

Море иронии, остроумия, светлой лирики в словах, замешанных в самых музыкальных жанрах, - диско, фанке, рок-н-ролле, а также лёгкой электронике, превратят любой клуб в лучшую дискотеку Лос-Анджелеса или Нью-Йорка.

Группа славится своими коллаборациями с публикой, танцевальными флеш-мобами, живым общением с залом и потрясающей концертной атмосферой, которая неизменно переходит из одного концертного зала в другой.

Добавим, что в программе концерта также примут участие оркестр духовой и душевной музыки ZE FISH, диджей Дима D-Space, МС КОР, «Темная башня», ВИНТ CABALLERO, СЦ «Бригантина», FRESH и многие другие.

Ведущий концерта - Андрей Стрелин.

Вход свободный.

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