Культура

Псковская писательница Ольга Шерстобитова впервые выпустила роман-космооперу

У псковского автора Ольги Шерствобитовой впервые вышел «на бумаге» роман-космоопера «Ты - мое притяжение». Как сообщила корреспонденту Псковской Ленте Новостей сама писательница, выпуск состоялся 18 июня.

«Для меня каждый мой роман, который выходит, - особенный. В него вкладываешь силы и душу, и роман "Ты - мое притяжение" - не исключение. Раньше я не писала романтику в космическом антураже, поэтому такой роман "первая ласточка" в этом жанре для меня, - отметила Ольга Шерстобитова. - Там смелые и отважные герои, которым суждено встретиться и полюбить друг друга. Вместе они будут путешествовать по малоизученным планетам, раскроют множество тайн. В этом романе герои мыслят по-взрослому. Каждый - со своим ярким характером. Но между ними складываются невероятно нежные и трогательные отношения».

Кроме того, писательница добавила, что тираж этого однотомного произведения, которое было написано еще в ноябре 2018 года, - 2000. Впервые работу Ольги издает «АСТ». Серия - «Любовь внеземная». Планируется, что в Пскове роман может появиться уже через неделю.

Смотрите также Псковский автор Ольга Шерстобитова выпустила вторую часть романа-дилогии в жанре романтическая фантастика

Напомним, Ольга Шерстобитова родилась в 1989 году в селе Форштадт Верхнеуральского района Челябинской области. Училась в местной школе, затем - недалеко, в Верхнеуральске. Попробовала писать произведения в 12 лет. В школьные годы публиковалась в сборниках и городской газете «Красный уралец». Уже в 11 классе Ольга поступила на факультет журналистики Челябинского государственного университета. Пока жила в Челябинске, - работала мерчендайзером, разносчиком листовок, проводником дальнего следования, писала в газету «Вечерний Челябинск». В 2012 году будущая писательница перебралась в Псков, где передумала становиться журналистом, устроилась продавцом-консультантом в книжный магазин «Книжица» и начала писать романы. Сейчас на счету Ольги - 13 напечатанных романов, а в интернете - еще и 24 рассказа и одна повесть.