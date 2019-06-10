Культура

Музей-заповедник «Изборск» открывает проект «Образы Псковщины в творческом наследии Рерихов»

С 21 июня в Государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск» открывается культурно-просветительский, выставочный и межмузейный проект «Образы Псковщины в творческом наследии Рерихов». В рамках проекта, открытие которого приурочено к Ганзейским Дням в Пскове 2019 года, планируется проведение творческих мастерских, концертов и открытие новых экспозиций. Об этом сообщается на сайте музея.

Новая экспозиция в Государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск» - яркое свидетельство глубоких связей наших соотечественников с русской культурой, высокие примеры которой они находили в любимых ими уголках Пскова, Острова, Порхова, Изборска, Печор, Вышгорода, погостов в Сенно и Малах.

Данный проект уже объединил музейных работников, учёных и общественных деятелей нескольких регионов России и мира. Серию экспозиций «Образы Псковщины в творческом наследии Рерихов» согласились поддержать Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов, Государственный музей искусства народов Востока (Москва), Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева (Москва), Волгоградский музей изобразительных искусств имени И. И. Машкова, Музей Николая Рериха (Нью-Йорк), другие музейные, архивные и библиотечные учреждения нескольких регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Проект начинается с открытия выставки репродукций в Государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск», на которой впервые вместе представлены живопись и графика Н. К. Рериха, вдохновленная образами древней Псковской земли, и псковские фотографии его супруги Е. И. Рерих, дополненные несколькими снимками младшего брата Б. К. Рериха.

Особый ореол привлекательности выставленных материалов в том, что многие представители семьи Рерихов фотографировали и сами составляли альбомы снимков, потрясающих по глубине художественного выражения и документальной ценности. Наследие Рерихов-фотографов масштабно и по типам подлинников, и по географии представленных объектов, и по темам, и по персоналиям. Фотография в семье Рерихов - особая страница в истории мирового фотоискусства.

Куратор межмузейного проекта «Образы Псковщины в творческом наследии Рерихов» - кандидат культурологии, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области искусства, литературы и архитектуры (2010) Владимир Леонидович Мельников. На открытии первой экспозиции в Изборском музее-заповеднике он выступит с лекцией с рассказом о перспективах развития проекта.

Мероприятие состоится 21 июня 2019 года в 15.00 по адресу: Изборск, дом купца Белянина, ул. Печорская, 39.

Приглашаются все желающие.