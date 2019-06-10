Культура

Выставка автора этикеток для рижского бальзама и конфет «Лайма» откроется в Пскове

26 июня Центральная городская библиотека Пскова приглашает на открытие выставки латвийского дизайнера-графика Иманта Озолиньша «Из ганзейской Риги с любовью». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в экспозиции выставки представлено 25 графических листов - путевых заметок художника по городам и странам. Это работы из графической серии «Заметки путешествий», в которой в целом насчитывается 1000 рисунков.

Каждый из нас хоть раз держал в руках работу Иманта Озолиньша, потому что самыми его известными работами являются этикетки и логотипы для легендарного рижского бальзама и конфет фабрики «Лайма».

Имант Озолиньш - ученик академика живописи и графики Александра Дейнеки, некогда авангардного художника, эволюционировавшего со временем в сторону соцреализма. Обладая удивительно твердой рукой и большим вкусом, Имант всю жизнь создавал поистине шедевры промышленной графики для своего народа. Художник работал для парфюмерного предприятия «Dzintars», заводов «Latvijas balzams» и «Aldaris». Имант Озолиньш подарил Латвийской армии эмблему и эскиз флага, которые были успешно реализованы. В его архиве - много открыток, печатей первых дней и более 4000 экслибрисов - книжных знаков, которые Имант делал всем - от президента до дворника.

Еще одной из важных страниц творческой биографии Иманта было увлечение городской архитектурой, которая мастерски воплощалась в серии графических листов - путевых заметок по городам и странам. Вначале это были рисунки Риги, ее предместий и курорта Юрмала. После 1990 года Имант много путешествовал по Европе и свои впечатления также оставлял в рисунках, выполненных в той же скрупулезной манере линейной графики колонковой кистью и гуашью. «Глядя на эти листы, не устаешь удивляться композиционной стройности и точности соотношения серебристых полутонов с контрастом белого и черного, гармонии шрифта и сюжета», - говорят друзья художника.

Выставку откроет Инта Озолиньш, вдова мастера и хранительница архива замечательного рижанина, работы которого являются национальным достоянием Латвии.

Выставка подготовлена в коллаборации с псковским музеем-заповедником. Автор идеи и куратор выставки - заслуженный художник России Николай Москалев.

Открытие выставки в 17.00.

Адрес: ул. Конная, 6.