Культура

Актер Алексей Севастьянов участвует в двух кинопроектах

Актер, депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен Алексей Севастьянов в настоящее время участвует в двух кинопроектах. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Съемочный процесс я не прекращаю, участвую в двух проектах», - сказал гость студии, не конкретизируя, в каких именно. «Скажу, когда закончу», - пообещал он.

Кроме того, Алексей Севастьянов позитивно оценил курс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на развитие кинопроизводства на территории региона, приглашая сюда съемочные группы. «Отношусь к этому очень хорошо. Должно получиться. У области для этого есть абсолютно все», - заключил гость студии.

Напомним, актерский стаж Алексея Севастьянова насчитывает более 20 лет. С 1997 года он снялся в порядка 20 кинофильмах, в том числе в «Брате», «Особенностях национальной охоты», одной из серий «Агента национальной безопасности», в «Улицах разбитых фонарей-3», «Убойной силе-2», «Батальоне», «Стене» и других.