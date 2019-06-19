Культура

22 июня в Псковском музее прошел День открытых дверей в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне

Сегодня, 22 июня, в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» прошла экскурсия для всех желающих. Об этом сообщается на сайте музея.

В этот день псковичи и гости города узнали о самом начале войны как для нашей страны, так и для Псковской земли. Для Пскова война началась практически сразу. Первые налеты вражеской авиации состоялись уже в конце июня 1941 года. Завершит экскурсию показ фильма «Лошадка для героя».

Псковичи и гости города также познакомились с экспозиционно-выставочным комплексом, посвященным Дню памяти и скорби.