22 июня в Псковском музее прошел День открытых дверей в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне

Сегодня, 22 июня, в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» прошла экскурсия для всех желающих. Об этом сообщается на сайте музея.
В этот день псковичи и гости города узнали о самом начале войны как для нашей страны, так и для Псковской земли. Для Пскова война началась практически сразу. Первые налеты вражеской авиации состоялись уже в конце июня 1941 года. Завершит экскурсию показ фильма «Лошадка для героя».
Псковичи и гости города также познакомились с экспозиционно-выставочным комплексом, посвященным Дню памяти и скорби.