Культура

Завтра в галерее «Дом на Набережной» открывается выставка «Здравствуй, Ганза!»

26 июня в 16:00 в галерее «Дом на Набережной» открывается выставка «Здравствуй, Ганза!».

Событие приурочено к открытию 39 –х Международных Ганзейских дней в Пскове.

В мероприятии принимают участие псковские художники: Николай Москалев, Анатолий Жбанов, Эдуард Шарипов, Юрий Жулин, Анатолий Портнягин, Дмитрий Яблочкин, Владимир Кузнецов, Сергей Каримов, Николай Самойленко, Ираида Самойленко.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, выставка располагается на первом этаже дома Сафьянщикова, в залах, которые пострадали от пожара и, в которых был сделан косметический ремонт к Ганзейским дням силами самих художников.

Ганзейский средневековый союз объединяла общность интересов в получении выгоды, поэтому участники Ганзы считались влиятельной торговой силой.

Участников выставки «Здравствуй, Ганза!» объединила сила искусства, любовь к городу Пскову, стремление присоединится к этому красивому празднику. На выставке будет представлено свыше 60 работ, экспозиция будет работать в течение трех недель.