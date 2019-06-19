Культура

В Ганзейские дни Псковский музей приглашает на экскурсии

В Псковском музее с 27 по 29 июня для псковичей и гостей города будут организованы экскурсии. Об этом сообщается на сайте музея.

С 27 по 29 июня с 12 до 14 часов пройдет сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (ул. Некрасова, 7). Билет — 100 рублей + входная плата

29 июня в 16.00 — сборная экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища (группа от 5 человек) (Комсомольский пер., 6). Стоимость билета — 450 рублей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8112)66-33-11

Открыты для посещения с 11.00 до 18.00: