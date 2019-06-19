Культура

В Псковском кремле проходит генеральная репетиция Международного хорового праздника

На территории Псковского кремля проходит генеральная репетиция Международного хорового праздника, который будет проходить в рамках 39-х Международных Ганзейских дней. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на большой сцене, установленной в Кремле - несколько сотен детей.

В репетиции участвуют представители нескольких десятков хоров, в том числе Детского хора России и зарубежного сводного детского хора, а также музыканты Российского национального молодежного симфонического оркестра.

За генеральной репетицией наблюдало около 200 жителей. В их числе и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, а также председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева.

«Это выступление - национальный проект, который получил поддержку нашего президента, - отметила Вера Емельянова. - Участвующие в хоре дети - как символ пути навстречу Ганзе, символ единство. Прекрасное зрелище».

Кроме того, первый заместитель губернатора добавила, что к такому экзамену, как Ганзейским дни, Псков готов. Причем не только в творческом плане. Вера Емельянова подчеркнула, что Ганза может принести региону множество контрактов и решений, способных разрешить беспокоящие населения проблемы.

«Дети в этом общем хоре - из разных уголков страны, причем - работает бесплатно. Этот хор - визитная карточка России, - подчеркнул и присутствующий здесь директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло. - В нем 40 национальностей. Детьми можно передать колорит страны. Они разговаривают на разных языках, но поют на одном. Вот что наша страна может предъявить миру. От такой музыки зал заряжается энергией. Это очень хорошо».