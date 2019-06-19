Культура

История Пскова оживет на Международном фестивале средневековой культуры «Псковская Ганза»

История Пскова оживет на Международном фестивале средневековой культуры «Псковская Ганза».

На набережной реки Великой от Плоской башни до башни Кутекрома расположится исторический лагерь «Начало Пскова», где лучшие клубы реконструкторов воссоздадут повседневную жизнь древнего города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, можно будет увидеть шатер боярина, подготовиться к военному походу, поупражняться в метании копья.

В исторических шатрах будут проводиться бесплатные мастер-классы:

– кожевенное дело, изготовление обуви и простых изделий;

– прядение нитей из шерсти на веретене;

– плетение поясов из шерстяных нитей на бердо;

– рассказ о средневековом рыболовстве, плетение сети;

– обучение грамоте, письму и счету;

– средневековые игры.

Время работы мастер-классов: 28-30 июня с 11:00 до 18:00 с перерывами на обед и представления.

Напомним, что организаторами Международного фестиваля средневековой культуры «Псковская Ганза» выступают администрация Псковской области, Российское военно-историческое общество, администрация города Пскова, Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».