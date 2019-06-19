Культура

В Доме Сафьянщикова открылась выставка «Здравствуй, Ганза!». ФОТО

На первом этаже Дома Сафьянщикова, на Советской набережной, 9, открылась выставка «Здравствуй, Ганза!», приуроченная к 39-м Международным Ганзейским дням в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, открытие прошло сегодня, 26 июня, в 16:00.

Выставка будет работать около 3 недель. На ней художники общественного объединения «Псков-Арт» представили несколько своих реалистских и авангардных, абстрактных произведений, причем не только на холстах.

«Я много писала, чтобы нас включили в программу Ганзейских дней, но все без толку, - отметила руководитель движения Ирина Жбанова. - А мы тоже хотим участвовать в этом красивом празднике. Поэтому для псковичей и гостей и проводим такое мероприятие». Она добавила, что выставка проводится выставка проходит в трех залах, пострадавших от пожара 23 января 2019 года.

«Художники восстановили помещения к мероприятию своими силами, сложились финансово, кто сколько смог», - подчеркнула руководитель движения.

Художник-реалист и авангардист Николай Москалев, благодаря которому удалось восстановить сгоревший пол второго этажа, тоже представил свои работы. Причем некоторые из них - сделал из «природного и бытового материала».

«Я работаю с образами природы, это очень пластичный язык, - подчеркнул Николай Москалев - Надеюсь, что в этом зале на 2-м этаже будут проводиться постановки, дискуссии».

Кроме того, в выставке участвуют произведения таких псковских художников, как Анатолия Жбанова, Эдуарда Шарипова, Юрия Жулина, Анатолия Портнягина, Дмитрия Яблочкина, Владимира Кузнецова, Сергея Каримова, Николая Самойленко и Ираиды Самойленко.