Культура

Выставку современной живописи из собрания «Михайловского» откроют в Бежаницах

В предстоящие выходные в Бежаницах, в Историко-культурном центре Философовых для посетителей откроют выставку «Приют спокойствия трудов и вдохновенья...» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, в экспозицию вошли 34 работы современных художников — живопись, выполненная в самом конце XX столетия и в нынешнем веке. Есть здесь полотна, авторы которых — совсем молодые, ещё не известные широкой публике художники — студенты и выпускники художественных вузов страны; представлены на выставке и произведения признанных мастеров.

Всех их объединяет, прежде всего, следование лучшим традициям русской художественной школы, а еще — желание передать редкую в наши дни поэтическую атмосферу русской усадьбы, неброскую красоту природы русского северо-запада. Не случайно, однажды побывавшие здесь художники потом возвращаются «в приют спокойствия, трудов и вдохновенья» снова и снова, в разные времена года, при любой погоде. Поэты, прозаики, музыканты, живописцы и графики, как когда-то и сам Пушкин, находят здесь «краски и материалы для своих вымыслов».

Инга Штань. «Скамья Онегина» (1999)

Псковскую область в этом ряду представляют картины Геннадия Алексеева и Александра Коростелева. Каждая из этих работ, — убеждены в Пушкинском заповеднике, — позволяет взглянуть по-новому, зачастую даже более пристально, на уже знакомые пушкинские места.

Оригинальная живопись на выставке дополнена изданными в разные годы путеводителями по Пушкинскому заповеднику, а также художественными альбомами с видами Михайловского и его окрестностей.

Планируется, что выставка «Приют спокойствия трудов и вдохновенья...» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Бежаницком историко-культурном центре Философовых с 30 июня до 30 августа.