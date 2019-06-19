Культура

В Полоцке представляют пушкинские иллюстрации Николая Предеина из собрания музея-заповедника «Михайловское»

В Художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника (Республика Беларусь) 28 июня открыли большую выставку, подготовленную в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». На ней представлена новая графика замечательного современного художника и скульптора Николая Предеина.



Николай Предеин. Из иллюстраций к «Евгению Онегину».

Онегин в кабинете с трубкой. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», экспозиции представлено более пятидесяти работ из собрания музея. Это выполненные в любимой манере художника - беглыми и широкими штрихами, точками, пятнами и т.п. - черно-белые иллюстрации к роману «Евгений Онегин» и поэме «Медный всадник» (2015-2017).



Николай Предеин. Из иллюстраций к «Медному всаднику».

одка среди невских волн. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Отметим, что Николай Предеин - давний друг и частый гость в Пушкинском Заповеднике. Впервые он приехал сюда летом 2008 года, в преддверии 200-летия со дня рождения Н.В. Гоголя, с экспозицией своих скульптурных и графических портретов своего любимого писателя. С тех пор в михайловской коллекции произведений современного искусства появилось свыше 340 работ Николая Предеина, в том числе - графические серии «Николай Васильевич Гоголь», «Пушкин», «Писатели-сказочники», «Портреты русских писателей», «Писатели», «Бродский», «Гоголиана», а также серии иллюстраций к произведениям Пушкина: «Евгений Онегин», «Маленькие трагедии», «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Борис Годунов», «Медный всадник».

В музее уточнили, что работы Николая Предеина часто представляют Пушкинский Заповедник и, шире, российское искусство XXI века в Псковской области, в России и за рубежом. Так, только в течение последних трех лет его работы можно было увидеть на выставках в Пушкинских Горах, в Пскове и в Великих Луках, в Гатчине и в Петергофе, в Москве, в Парме, в Берлине и так далее.

Добавим, что Николай Предеин - автор иллюстраций к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя и эмблемы Гоголевского фестиваля в Париже в 2009 году, золотой статуэтки российской оперной премии Casta Diva и приза «Дягилев» международного фестиваля «Дягилевские сезоны». Он является создателем многих и многих, в большей своей части очень нестандартных скульптурных портретов выдающихся деятелей отечественной культуры, ряда графических и скульптурных серий («Римский портрет», «Каменные бабы», «Венеры палеолита», проч.). Работы Николая Предеина хранятся в государственных и частных коллекциях по всему миру - в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, в Будапеште, в Чикаго, Токио, Кельне.

Планируется, что выставка «Пушкинская тема в графике Николая Предеина» в полоцкой Художественной галерее будет работать до 18 августа.