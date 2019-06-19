Культура

Конференцию к 450-летию Святогорского монастыря проведут в музее-заповеднике «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в предстоящий четверг, 4 июля, проведут научно-практическую конференцию, посвящённую 450-летию явлений блаженному пастушку Тимофею, жителю псковского пригорода Воронича, икон Божией Матери «Умиление» и «Одигитрия» на Синичьей горе и основания здесь Святогорского Свято-Успенского монастыря - по указу Ивана IV Грозного в 1569 году.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в программу конференции включено десять докладов и сообщений, как об истории Синичьих (Святых) гор, обители и возникших вокруг неё селений, так и о «литературной составляющей» этого, широко заявленного для обсуждения вопроса. Так, рассмотреть «Повесть о явлении икон на Синичьей горе» в контексте псковских и общерусских сказаний о чудотворных иконах предложит слушателям доктор филологических наук, профессор ПсковГУ Валентина Охотникова. Другой ракурс темы — литературный памятник как первоисточник для методических разработок тематических экскурсий по Пушкинскому Заповеднику и его историко-культурным окрестностям — намерен раскрыть перед слушателями чтений, прежде всего профессионалами-музейщиками, учёный секретарь Пушкинского Заповедника Эдуард Узенёв.

Икона «Явление иконы Одигитрии Пресвятыя Богородицы юродивому пастушку Тимофею» (конец XIX века). Из собрания музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Редкие, запечатлевшие Святогорский монастырь и Пушкинские праздники поэзии, фотографии из двух богатейших фотохранилищ России — Центрального государственного архива кинофотофонодокументов и Российского государственного архива кинофотодокументов — представит на конференции ведущий библиограф библиотеки Святогорского монастыря Татьяна Лединина. А протоиерей Михаил Иванов, настоятель церкви во имя Казанской иконы Божией Матери в Пушкинских Горах намерен доложить собравшимся о ходе подготовки к празднованию 450-летия Святых Гор в доверенном ему приходе.

С полной программой конференции, в которой намерены принять участие музейные работники, педагоги и другие специалисты из Пскова и Пушкинских Гор, можно познакомиться на официальном сайте музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Напомним, что по традиции стать слушателем чтений, которые проводит Пушкинский Заповедник, можно совершенно свободно, без предварительной регистрации. Заседание 4 июля начнется в 09.45. Место его проведения — зал президиума в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).