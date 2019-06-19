Культура

Концерт «Крепость духа» состоится в Изборском музее 4 июля

4 июля в музее-заповеднике «Изборск» состоится концерт «Крепость духа». Главный гость концерта - священник Анатолий Першин (Санкт-Петербург) – выступит с авторской программой «Все покрывая любовью». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в концерте также примут участие диакон Александр Андреев и Александра Заречная.

Отец Анатолий (Першин) – настоятель храма Святителя Василия Великого в Осиновой Роще, автор и исполнитель песен, автор и ведущий программы «Лаврские встречи» на телеканале «Союз» (Санкт-Петербург), руководитель «Творческой мастерской», в пространстве которой талантливые люди могут поделиться своим творчеством. Песни отца Анатолия — это рассуждение о человеке и его душе, искреннее повествование о трудностях жизненного пути творческой личности.

Концерт пройдет в Нескучном садике (музейное кафе «Блинная»)

Начало в 19.00

Вход свободный.