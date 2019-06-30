Культура

В «Михайловском» открыли выставку к 150-летию создания оперы «Борис Годунов»

К 150-летию создания оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» в первой ее редакции в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открыли выставка из фондов музея.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в небольшую экспозицию вошли редкие фотоматериалы, например, фотографии Б.С. Скобельцына, сделанные в Наумово, на родине композитора. Фоторяд органично дополняют великолепные иллюстрации Павла Бунина к пушкинскому «Борису Годунову» — «комедии о настоящей беде Московскому Государству…», «…писанной бысть Алексашкою Пушкиным в лето 7333, на городище Ворониче». Напомним, что именно пушкинскую драму Мусорский взял в качестве основы для либретто своей оперы, дополнив ее материалами из «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина и ряда летописных источников, а также переработав в соответствии с собственным творческим замыслом, с одной стороны, и с законами музыкального театра, с другой.

Павел Бунин. Из иллюстраций к «Борису Годунову» А.С. Пушкина (вторая половина ХХ века). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Есть на выставке и экземпляр первого полного издания пушкинской пьесы, увидевшей свет в северной столице, в типографии департамента народного просвещения, отдельные нотные издания.

Выставка к 150-летию создания оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» в рамках Года театра в Российской Федерации развернута в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что она будет открыта для посетителей в течение месяца.