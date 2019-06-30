Культура

В сентябре в Пушкинских Горах состоится фестиваль «Осень в Михайловском - 2019»

11-13 сентября состоится юбилейный XV Межрегиональный фестиваль библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском - 2019» в Пушкинских Горах, приуроченный к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 100-летию со дня рождения Даниила Александровича Гранина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Организаторы фестиваля: комитет по культуре Псковской области, ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», Центр чтения Российской национальной библиотеки, Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

К участию в фестивале «Осень в Михайловском – 2019» приглашаются: руководители и ведущие специалисты библиотек, книгоиздатели, литературоведы и писатели.

Подробнее на сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки

Добавим, что первый фестиваль «Осень в Михайловском» состоялся в 2004 году. Фестиваль за эти годы стал для библиотечных специалистов страны местом профессиональных встреч и общения единомышленников, обсуждения творческих идей, знакомства с современными инновационными технологиями и библиотечными проектами по продвижению книги и чтения. На фестивале «Осень в Михайловском - 2019» будут представлены лучшие творческие программы по чтению из различных российских регионов, пройдут мастер-классы, презентации лучших проектов и книжных новинок. В рамках культурной программы фестиваля планируются экскурсии в Михайловское, которое называют поэтической родиной Пушкина.