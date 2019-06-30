Культура

Открылась выставка, посвященная 60-летию со дня открытия «Кургана Дружбы»

Сегодня в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, в рамках «Исторического календаря памятных дат» открылся выставочный комплекс, посвященный 60-летию со дня открытия «Кургана Дружбы». Об этом сообщается на сайте Псковского музея.

На мини-выставке представлены книги о братском партизанском крае, фотографии с открытия «Кургана Дружбы» в 1959 году, медали «Курган Дружбы», приглашения на встречу на границу трех государств 1982 и 1989 годов.

Отметим, что «Курган Дружбы» находится в тридцати двух километрах от Себежа на границе России, Белоруссии и Латвии. Здесь, в глухих и заболоченных лесах, пролегали партизанские тропы, здесь объединились отряды народных мстителей разных республик, и было положено начало формирования Братского партизанского края. К зиме 1942/43 гг. край простирался на десятки тысяч километров с населением около ста тысяч человек: от псковского Новоржева на севере до белорусского Полоцка на юге; от латышских городов Лудзы и Дагды на западе до рубежа Новосокольники-Невель на Псковской земле. В нем действовали органы советской власти, школы и колхозы, были созданы семь комендантских участков. Умело применяя тактику глубинных рейдов по тылам врага, народные мстители держали немцев в постоянном страхе.