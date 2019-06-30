Культура

Псковский ансамбль «Сказ» возвратился из Твери с победой и грантом на 2 млн рублей

Заслуженный коллектив народного творчества России, псковский ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева стал обладателем Гран-при зонального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов и грантовой поддержки в размере 2 млн рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, фестиваль-конкурс проходил в Твери с 27 июня по 30 июня в рамках реализации Национального проекта «Культура». Для участия в нем приехали 95 лучших коллективов из 29 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов: Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Республик Коми, Карелия, Ненецкого автономного округа и городов Москва и Санкт-Петербург.

Всего на фестивале-конкурсе в Твери более 1400 человек в возрасте от 14 лет, увлеченных народным творчеством, представили на суд жюри и зрителей своё мастерство.