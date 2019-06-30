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Культура

В Пскове пройдут Калкинские чтения

04.07.2019 16:44|ПсковКомментариев: 0

В Пскове состоятся Калкинские чтения: IX Международная научно-историческая конференция «Гражданская война на Северо-Западе России и судьбы ее участников». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева, мероприятие пройдет с 5 по 6  июля.

«Чтения проходят в честь памяти Олега Андреевича Калкина (03.02.1943 - 19.02.2007), журналиста, писателя, публициста,  краеведа,  исследователя белого движения», - отметили в библиотеке.

Кроме того, в библиотеке добавили, что в мероприятии примут участие исследователи из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Таллина (Эстония).

Организаторы чтений: управление культуры администрации Пскова, Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева, Псковский Археологический центр,  Псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Военно-исторический клуб «Кольчуга», редакция журнала исторической России «Михайлов день».

На IX Международной научно-исторической конференции «Гражданская война на Северо-Западе России и судьбы ее участников» выступят с докладами:

- доктор философии (по русской литературе), приглашенный лектор Министерства юстиции Эстонии Тимур Гузаиров (Таллин) -  «Вопросы и ответы о Гражданской войне на Северо-западном фронте (из архива НКВД ЭССР)»;

- доктор философских наук, экстраординарный  профессор, председатель Общества охраны памятников русской культуры в Эстонии Юрий Мальцев (Таллин) - «Оценка численности и происхождения неславянской  части офицерства  Северо-Западной  Армии»;

- кандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) Константин Тарасов (Санкт-Петербург) - «Между Блейхманом и Шварцем. Дискуссии о формах строительства Красной армии в Петрограде, январь-июнь 1918 г.»;

- магистр философии, руководитель проектов НКО «Estica»;  Артур Александрович  МОДЕБАДЗЕ (г. Таллин), магистр философии, научный редактор  НКО «Estica» Игорь Коробов (Таллин) - «Эстляндское имматрикулированное дворянство и Северо-Западная армия»;

 - кандидат исторических наук, доцент Свято-Филаретовского православно-христианского института  (Москва): Кирилл Александров (Санкт-Петербург) - «Источники Гуверовского архива Стэнфордского университета в США по истории Белого движения на Северо-Западе России и судьбы северо-западников в годы Второй мировой войны»;

- член Совета Национального комитета ИКОМОС Николай Лаврентьев (Санкт-Петербург) «Россия и Прибалтика между двумя революциями: германские добровольцы в антибольшевистской борьбе»;

- кандидат исторических наук, специалист по связям с общественностью издательского, исследовательского и просветительского «Содружества «Посев» Дарья Тимохина (Москва) - «Масонски загадочный Кедрин…»: материалы к биографии министра юстиции Северо-Западного правительства Е.И. Кедрина (1851 - 1921)»;

- краевед, художник Александр Александров (Псков) - «Островский период из жизни Л.Ф. Зурова»;

- кандидат исторических наук, ассистент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Иван Васильевич Петров (Санкт-Петербург) «Протодиакон Василий Мельников: судьба, перемолотая гражданской войной на Северо-Западе России»;

- кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела военно-исторического наследия ГБУК г. Москвы «Дом русского зарубежья им. А. Солженицына» Никита Кузнецов (Москва) - «Ему неизвестно чувство страха…»: К биографии капитана 1 ранга П.О. Шишко (1881 - 1967)».

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Источник: Псковская Лента Новостей
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