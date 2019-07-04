Культура

Срок приема заявок на фестиваль «Словенское поле» от молодых авторов продлен до 14 июля

Оргкомитет поэтического фестиваля «Словенское поле» принял решение о продлении срока приема заявок в номинацию «Словенские ключи» до 14 июля. Основанием для этого послужили обращения молодых авторов, на которых и ориентирована данная номинация, сообщает Псковский литературный портал.

Номинация «Словенские ключи» поэтического конкурса «Словенское поле» учреждена для молодых поэтов в возрасте до 27 лет включительно. Для участников этой номинации не устанавливаются ограничения по тематике произведений, то есть молодые авторы могут направлять на конкурс любые произведения. При этом за произведения исторической тематики жюри начисляет дополнительные баллы при оценке произведений конкурсантов.

Напомним, фестиваль исторической поэзии «Словенское поле» ежегодно проводится в Изборске и Пскове в последние выходные июля. В этом году фестиваль пройдет 26-28 июля. Псковичи и гости области могут услышать стихи участников 27 июля – в нескучном садике музея-заповедника «Изборск» и 28 июля – в концертном зале Псковского областного колледжа искусств.