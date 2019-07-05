Культура

Актеры великолукского театра примут участие в уникальном проекте Театра наций в музее-заповеднике «Михайловское»

Масштабный театральный проект, посвященный 220-летию со дня рождения Пушкина, в начале следующей недели открывается в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в течение недели здесь, в нетеатральных ландшафтно-музейных пространствах, будет работать творческая лаборатория Государственного театра наций. Силами четырех столичных режиссеров и трех нестоличных российских театров в музее будут созданы эскизы четырех актов спектакля «Борис Годунов» по драме А.С. Пушкина, написанной здесь, на Псковской земле.

Неизвестный художник. Борис Годунов (конец XVII века). Из собрания музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Первую часть постановки будет готовить Кирилл Сбитнев, более всего известный публике по спектаклям «Письма к Фелиции» по письмам и дневникам Кафки, который поставил в Театре наций, и «Виндзорские проказницы» по Шекспиру в театре «А.Р.Т.О.». В михайловском проекте Сбитнев будет работать «в связке» с актерами Государственного национального театра Республики Карелия (Петрозаводск).

Эскиз второго акта спектакля создадут режиссёр Кирилл Вытоптов и артисты Театра драмы имени А.П. Чехова из города Серова Свердловской области. В работе над третьей и четвертой частями проекта будут заняты режиссёры Иван Комаров и Вячеслав Тыщук соответственно. Своё видение пушкинского произведения они воплотят в жизнь в содружестве с актёрами из труппы Великолукского драматического театра.

Показы созданных в ходе проекта эскизов пройдут в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловского» 14 июля: в 13.00, 15.00, 17.00 и 19.00. Вход на них — свободный, причём публике будет предложено не только посмотреть, но и принять участие в обсуждении эскизов спектаклей сразу же после показов, а затем и проголосовать, выбрав оценку из двух возможных: «продолжить работу» и «забыть, как страшный сон».

В музее уточнили, что организаторами проекта, помимо собственно Театра наций и Пушкинского Заповедника, являются министерство культуры Российской Федерации и Благотворительный фонд Евгения Миронова «Театральные инициативы». Среди организаторов лаборатории — театральный критик Олег Лоевский (Екатеринбург), в числе ее участников — руководитель литературно-драматургической части Государственного академического Театра имени Моссовета, обозреватель газеты «Экран и сцена» и член редакционной коллегии журнала «Балет», театральный критик Алла Михалева. В музее также отметили, что специально для участников лаборатории составлена обширная экскурсионная программа, ориентированная на максимальное погружение в мир Пушкина.

Добавим, что Великолукский драматический театр не впервые участвует в подобных проектах Государственного театра наций, однако нынешний опыт станет первым лабораторным обращением к классической драме и к творчеству Пушкина.