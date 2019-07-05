Культура

В Пскове выступит военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии

В концертном зале Дома офицеров 8 июля в 13 часов выступит военный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Оркестр с 90-летней историей по праву считается одним из лучших коллективов страны. За время своего существования он становился неоднократным лауреатом Всероссийского смотра-конкурса штатных военных оркестров войск правопорядка, лауреатом Всероссийского фестиваля солдатской песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!» (Сочи), участником Международных фестиваля военных оркестров «Виват, Санкт-Петербург!», «Фанфары Казани» (Казань), «Война и Мир» (Севастополь) и фестивале «Эскери Керней» (Астана, Казахстан), Всероссийского фестиваля «Фанфары вологодского кремля» (Вологда).

В программе прозвучат оркестровые миниатюры, музыка кино и мировые джазовые хиты. Солисты оркестра: лауреат всероссийских конкурсов, финалист телевизионного шоу "Живой звук" на канале Россия-1 Денис Яковлев и лауреат всероссийских конкурсов Юлия Мурашкина.

Художественный руководитель оркестра – подполковник Максим Кончин. Начальник оркестра - подполковник Евгений Чубарев.

Вход свободный.