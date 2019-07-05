Культура

Любителей органной музыки приглашают на концерт в Печорах

Лауреат международного конкурса, органист Тигран Буниатян (Армения – США) выступит в Печорах 10 июля. Начало концерта в 18.30.

Как сообщает группа «Органные концерты в Печорах» «ВКонтакте», Тигран Буниатян уделяет большое внимание старинной музыке, в частности произведениям композиторов северонемецкой органной школы. Он неоднократно концертировал на исторических органах этого стиля в городах Голландии и Северной Германии.

С 2015 года музыкант является соорганизатором международного фестиваля «PerforME».

Отметим, что 10 июля будет организована доставка слушателей из Пскова в Печоры и обратно.