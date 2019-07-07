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Культура

Фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость-2019» состоится в середине июля

08.07.2019 14:21|ПсковКомментариев: 0

13 и 14 июля состоится фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость-2019», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля. 

Фестиваль проходит на уникальной территории Государственного музея-заповедника «Изборск». Гости смогут посетить мастер-классы по поэзии, исполнительскому мастерству, а также фотовыставку псковских фотохудожников.

Также на фестивале пройдет гала-концерт победителей конкурсной программы, запланировано выступление почетных гостей и концерт российского поэта и барда Александра Дольского.

Программа VI фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость-2019»: 

11 июля (четверг)

  • 18.00 – Концерт-анонс фестиваля. Творческие программы клубов авторской песни Пскова и других городов. Выступления отдельных авторов-исполнителей, выступления поэтов, членов Союза писателей России, приглашенных гостей фестиваля. Место проведения: город Псков, площадь Ленина, дом 2, Центр студенческих инициатив, Псковского государственного университета.

12 июля (пятница)

Все дальнейшие мероприятия фестиваля проходят на территории Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск». Посёлок Старый Изборск, расположен в 30 км от города Пскова.

  • 16.00 – Размещение участников, приглашенных гостей фестиваля в палаточном городке, Гостевом доме, гостинице «Изборск» на территории Государственного музея-заповедника «Изборск».
  • 16.00 – 17.00 – 1-я регистрация участников фестиваля. Место проведения: Палаточный городок.
  • 21.00 – 23.00 – Концерт-знакомство: «Песни у костра». Выступления авторов-исполнителей, поэтов, творческих коллективов, клубов авторской песни. Место проведения: Палаточный городок.

13 июля (суббота)

  • 10.00 – 1-й трансфер. Отъезд участников фестиваля из Пскова от остановки «Маяк» к месту проведения фестиваля в п. Изборск. Автобус с афишей «Фестиваль».
  • 10.00 – 11.00 – 2-я регистрация участников фестиваля. Место проведения: «Нескучный садик».
  • 11.00 – 14.30 – Работа Жюри: прослушивание конкурсантов, отбор участников на конкурсный концерт Фестиваля. Место проведения: Палаточный городок, Каминный зал на территории «Нескучного садика».
  • 11.00–14.30- Мастер – классы по исполнительскому мастерству, поэзии и аккомпанементу от известных поэтов, авторов и исполнителей. Место проведения: Палаточный городок.
  • 13.00 – 15.00 – Сольные концерты приглашенных гостей, лауреатов и дипломантов прошлых фестивалей, клубов авторской песни, членов оргкомитета (1-я часть). Место проведения: Фестивальная сцена в «Нескучном садике».
  • 15.00 – Церемония Открытия Фестиваля. Гимн Фестиваля. Поднятие Флага Фестиваля. Место проведения: Фестивальная сцена в «Нескучном садике».
  • 15.15 – 17.00 – Конкурсный концерт.
  • 17.00 – 19.30 – Сольные концерты членов Жюри фестиваля, приглашенных гостей, клубов авторской песни, членов оргкомитета (2-я часть). Место проведения: Фестивальная сцена в «Нескучном садике».
  • 20.00 – 2 трансфер (в Псков, для тех, кто ночует в Пскове). Отправление автобуса с музейной площади, перед входом в крепость, около Кафе «Блинная».
  • 21.00 – 23.00 – Песни у костра, «гитара по кругу». Место проведения: Палаточный городок.

14 июля (воскресенье)

  • 10.00 – 3 трансфер. Отъезд участников фестиваля из Пскова от остановки «Маяк» к месту проведения фестиваля в п. Изборске. Автобус с надписью «Фестиваль».
  • 11.00 – 12.00 – Экскурсия по Изборской крепости. Посещение фотовыставки о Проекте «Стихи и песни на границе России» и фестивале Изборская крепость.
  • 13.00–15.00 – Гала-концерт. Награждение победителей. Проведение голосования на приз зрительских симпатий. Вручение медали «Приз зрительских симпатий» и кованого сувенира - «Скрипичный ключ – гитара» от знаменитого псковского кузнеца Сергея Дмитриева.
  • 15.00 – Церемония закрытия Фестиваля. Гимн фестиваля. Спуск флага фестиваля.
  • 16.00–17.00 – Концерт знаменитого российского барда Александра Дольского.
  • 17.30 – 4-й трансфер: Изборск – Псков. Отправление с музейной площади перед входом в крепость.
Источник: Псковская Лента Новостей
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