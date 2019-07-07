Фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость-2019» состоится в середине июля

Все семеро претендентов на мандат депутата Псковского областного Собрания сдали документы для регистрации

Александр Козловский: Мы должны приезжать на Курган Дружбы с детьми, чтобы они знали настоящую историю Победы

Участники опроса на ПЛН высказались категорически против планов автопарка «залезть в карман самых бедных»

Включение объекта в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО увеличивает его туристическую привлекательность в разы — Минкультуры

Местам проживания многодетных и неблагополучных семей уделили особое внимание участники рейда в Пскове

Концерты ансамбля «Мозаика» пройдут в Дно и Изборске в рамках молодежного проекта московского Сретенского монастыря

Включение памятников Пскова в Список ЮНЕСКО - это не только признание их уникальности, но и большая ответственность - Михаил Ведерников

Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом в €100 млн