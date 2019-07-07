Культура

Гала-концерт VII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок» пройдет в Пскове в конце июля

В течение двух дней - 27 и 28 июля - в Пскове будет проходить гала-концерт VII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в мероприятии примут участие более 25 коллективов из России и стран ближнего зарубежья.

На сегодня уже приняты заявки от таких коллективов, как «Площадь восстания», «Trip Fish», «Шекsпир», «Северо-Zапад», «М.Т.М.», «Abbat Santos», «Наитие», «Капитан Смоллетт», «Скворцы Степанова», «TattooIN» и других команд.

Кроме отличной музыки гостей гала-концерта ждут развлекательные площадки, торговля, сувениры и многое другое.

«Главное - осознание того, что это сделали все мы вместе!» - подчеркнули организаторы. Напомним, ранее был объявлен сбор средств на проведение гала-концерта на краудфандинговой площадке планета.ру.

Добавим, что концерт состоится у Троицкого моста (Красная Площадь). В настоящее время объявлен сбор заявок на участие в мероприятии не только музыкантов, но также волонтеров, фото- и видеографов, мастеров ручной работы, социальных предпринимателей.

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