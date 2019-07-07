Культура

Областная библиотека представляет свое новое издание - сборник «На крыльях памяти»

Вышла из печати книга, завершающая публикацию прозаического наследия псковского журналиста, краеведа, поэта Евгения Изюмова (1926-1990).

В сборник «На крыльях памяти» вошли материалы Евгения Изюмова из его рукописного наследия, хранящегося в Центре по работе с редкими и ценными документами Псковской областной универсальной научной библиотеки. Евгений Изюмов писал о людях ушедших эпох и о своих современниках, которые отстояли родину в боях, а в мирной жизни кормят, учат, выращивают на полях хлеб и лен, растят детей и строят города. В издание вошла повесть «Его большое поле» о Григории Гецентове, директоре совхоза «Победа» Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской областной библиотеке, это собрание журналистских очерков сегодня с полным правом можно рассматривать как зеркальное отражение времени - того времени, о котором все больше возникает разговоров и споров – времени страны с аббревиатурой СССР.

А еще сборник пронизывает удивительная любовь ко всем людям, о которых пишет Е. А. Изюмов, доброжелательность и желание разглядеть не только явно видимые успехи в их труде, но и внутренний мир этих замечательных тружеников, влюбленных в свое дело и делающих его творчески и заинтересованно.